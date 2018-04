Governo, Cottarelli: io ministro? Sì ma non per aumentare deficit

Cernobbio (CO), 7 apr. - "La mia posizione l'ho già detta e continuo a ripeterla: per un italiano è un onore svolgere un'azione di governo, partecipare a un governo, però ovviamente bisogna condividere le cose che si fanno. Io penso che ci sono certe cose che sono importanti, se si vuole qualcuno che aumenti il deficit c'è tanta gente in giro, non sono io". Lo ha dichiarato Carlo Cottarelli commentando un'eventuale proposta di ministro dell'Economia nel futuro Governo. L'ex commissario alla spending review, a margine del workshop Ambrosetti, ha comunque spiegato di non essere stato contattato da nessuno.

"Non sto cercando un lavoro - ha proseguito - Sono tornato in Italia per costituire questo Osservatorio dei conti pubblici, che ha lo scopo di diffondere informazioni e idee, tra queste che bisogna avere una gestione dei conti pubblici che sia solida, che non bisogna buttare soldi. Non sto promuovendo me stesso, ma promuovo certe idee".