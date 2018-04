Ungheria domani al voto, Orban verso una nuova vittoria -4

Roma, 7 apr. - C'è comunque una coerenza dietro le azioni del premier ungherese. "Io penso - ha spiegato a Figyelo - a un modello ungherese basato sulla competitività, sul pieno impiego e su politiche demografiche e identitarie efficaci". E' un piano che ha al suo centro l'economia, probabilmente pensato mentre Budapest si trovava sotto lo schiaffo del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e dell'Ue, che nel 2008 prestarono all'Ungheria 20 miliardi di euro per salvare il Paese dal default, imponendo tuttavia sacrifici pesantissimi. L'Orbanomics è fatta di tasse speciali sulle aziende straniere, nazionalizzazione dei fondi pensione privati, controllo sulle tariffe delle utilities. Tutto il contrario, insomma, di quello che l'ortodossia economica liberomercatista di questi anni stabilisce. A guardare la crescita del Pil - +3,7% prevista per il 2018 secondo l'Ue - sembra funzionare. Ma diversi economisti sottolineano la fragilità di un sistema dov'è diffusa la corruzione, la povertà e manca la manodopera in diversi settori, sia per l'emigrazione che per le politiche anti-immigrazione orbaniane.

Discussioni, queste ultime, che non sembrano troppo intaccare la popolarità del leader, il quale sta per diventare premier per la quarta volta (la terza consecutiva). Nel 2010 arrivò al potere con il due terzi dei seggio in parlamento e questo gli consentì di fare una riforma costituzionale in chiave nazionalista che ha compresso i poteri delle autorità indipendenti. Inoltre Orban s'è peritato di schiacciare, secondo molti giornalisti, i margini della libertà di stampa, con una serie di riforme viste in Europa come liberticide. Tutte mosse che gli hanno consentito di diventare un leader tanto forte quanto controverso. Chissà se il Viktor Orban del 1989 avrebbe approvato.