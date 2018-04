Ungheria domani al voto, Orban verso una nuova vittoria -2

Roma, 7 apr. - Questa nuova vittoria di Orban preoccupa Bruxelles, i sostenitori delle liberaldemocrazie e quelli di un'Europa aperta. Eccita invece i movimenti bollati come populisti e quelli che si definiscono sovranisti. Steve Bannon, l'architetto della vittoria di Donald Trump in America, ha parlato di Orban come un "eroe", mentre in manifestazioni dell'opposizione il premier è stato spesso indicato, con un gioco di parole sul suo nome, come "Viktator". Ieri il Comitato per i diritti umani dell'Onu ha pubblicato un preoccupato rapporto sull'Ungheria, descrivendo il paese come un luogo dove i discorsi d'odio sono "in voga". Sono discorsi contro i rifugiati, contro i musulmani, contro la minoranza rom, contro gli ebrei.

Un antisemitismo di fondo, secondo molti, c'è nelle iniziative legislative che sono state messe in campo contro il finanziere ungaro-americano di origini ebraiche George Soros: il cosiddetto "Pacchetto Stop-Soros". Ma da questo orecchio Orban non ci sente: Soros è il nemico pubblico numero uno. In un'intervista pubblicata nell'ultimo numero del settimanale economico Figyelo, il primo ministro ha lanciato contro i media globali, contro l'Ue e contro "gruppi d'interesse influenti" l'accusa di aver tentato d'indirizzare il voto ungherese, facendolo perdere. L'obiettivo era quello di mettere "gente di Soros" al governo, per impossessarsi delle banche e del settore energetico magiari.

Tutto ciò s'inquadra in un più ampio progetto mondialista, contro il quale Orban si considera un baluardo. E i migranti sono il cavallo di troia di quel progetto. La chiave di volta è stato il 2015, quando Orban si pose come vero contraltare alla politica della porta aperta della cancelliera tedesca Angela Merkel, rifiutando i programmi di distribuzione dei rifugiati per alleviare la crisi immigratoria. L'immigrazione per Orban è un "veleno" che minaccia la cultura e la sicurezza dell'Europa cristiana. Così, al confine con la Serbia, ha fatto costruire una barriera di filo spinato, scioccando il resto dell'Europa e ispirando Trump, il quale vorrebbe costruire un muro al confine con il Messico.

