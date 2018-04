Ungheria domani al voto, Orban verso una nuova vittoria

Roma, 7 apr. - Chi l'avrebbe detto nel giorno in cui l'Ungheria celebrava i funerali solenni di Imre Nagy - il 16 giugno 1989 a 31 anni dall'esecuzione dell'icona della rivoluzione ungherese - che quel giovane oratore 26enne salito sul palco della Piazza degli Eroi di Budapest per arringare una folla eccitata parlando di libertà, a 30 anni di distanza sarebbe stato additato da molti leader ed esponenti delle liberaldemocrazie europee come un pericoloso populista che mette a rischio proprio i principi del mercato e della democrazia stessa? Come un amico della Russia?

Viktor Orban è per qualcuno una contraddizione vivente: strenuo militante per la democrazia e contro Mosca (allora Unione sovietica) da ragazzo, conservatore e filorusso ora che va per i 60 anni. Di certo è una personalità politica da tenere sott'occhio. E' il fondatore dell'Alleanza dei giovani democratici nel 1988, lo stesso partito - conosciuto con l'acronimo Fidesz - con il quale domenica si dovrebbe assicurare il terzo mandato consecutivo come primo ministro dell'Ungheria, un Paese di 10 milioni di abitanti che spesso ha fatto da apripista a profondi mutamenti in Europa. E, proprio per questo, è guardato dall'estero con preoccupazione da parte dei sostenitori del progetto europeo e con ammirazione dal fronte populista e da quello sovranista.

I sondaggi danno un certo agio alla sua corsa. L'ultima rilevazione diffusa dall'istituto Nezopont attribuisce all'alleanza Fidesz-Cristiano democratici il 43 per cento dei voti, un risultato che, se dovesse avverarsi, fornirebbe a Orban una solida maggioranza nel Parlamento magiaro, con 112-123 seggi. Molto staccato il principale avversario, che non è il centrosinistra o la sinistra, ma gli il partito ultranazionalista di Jobbik, con il 22 per cento (36-42 seggi). Il Partito socialista, che ha perso molta della sua forza durante questi anni di dominio di Orban, si attesterebbe sull'11 per cento (19-20 seggi). La Coalizione democratica, una formazione di centrosinistra che si è scissa dai socialisti, sarebbe all'8 per cento (11-13 seggi), come il partito di sinistra LMP che però otterrebbe (6-8 seggi) per la legge elettorale. Tutti gli altri partiti, compresa la formazione satirica dei graffitari e street artist Cane con due code (che pure otterrebbe un rimarchevole 3 per cento), dovrebbero restar fuori dal parlamento.

