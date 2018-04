Tim, Cottarelli: preoccupato se tornassero partecipazioni statali

Cernobbio (CO), 7 apr. - "Non parlo di operazioni specifiche ma ho in generale una preoccupazione maturata negli ultimi anni che si ricreino le partecipazioni statali". Così Carlo Cottarelli a chi gli chiedeva un commento sulla mossa della Cdp in Telecom Italia. "La cosa è un po' strana - ha spiegato l'ex commissario alla spending review a margine del workshop Ambrosetti - perché tutti si lamentano della proliferazione delle partecipate locali, delle municipalizzate, che sono troppe, però al tempo stesso non è che si può ricreare il capitalismo a livello di Stato, a livello centrale. E' una cosa un po' strana, però non voglio commentare operazioni specifiche".