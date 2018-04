Governo, Katainen: su Italia non commento, auguro il meglio

Cernobbio (CO), 7 apr. - "Non commento la situazione politica in Italia, è una situazione molto sensibile e delicata, auguro tutto il meglio ai politici italiani perché possano risolvere il problema". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen, alla domanda se l'assenza di un Governo possa avere un qualche impatto sui conti pubblici del Paese. "La situazione - ha detto, a margine del workshop Ambrosetti - è molto sensibile, quindi non voglio interferire. Non dico niente sull'Italia".