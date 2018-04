Vigile fuoco morto, Grimoldi (Lega): troppi incendi nel Milanese

Milano, 7 apr. - "Esprimo il mio dolore, e il cordoglio alla famiglia, e quello della Lega Lombarda che rappresento, per la tragica morte del volontario dei Vigili del fuoco che ha perso la vita stanotte domando un rogo a San Donato Milanese": lo ha dichiarato in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, commentando quanto accaduto ieri sera alle porte di Milano. "Un grazie a tutti gli eroi silenziosi che, da volontari, affiancano i vigili del fuoco in questi pericolosi interventi. Ma a prescindere da questo caso specifico preoccupa che il Milanese e l'area sud ovest della Lombardia si stiano trasformando in una sorta di 'Terra dei fuochi': troppi incendi a capannoni o impianti industriali, soprattutto di smaltimento rifiuti, nell'ultimo anno. Sono tutti causali?" si è domandato Grimoldi in conclusione.