Ivrea (To), 7 apr. - Il capo politico e candidato premier del M5, Luigi Di Maio, è arrivato intorno alle 11 a Ivrea, per partecipare da spettatore alla seconda edizione di Sum, evento dell'associazione Gianroberto Casaleggio, confondatore del Movimento, dedicato al tema del futuro. Di Maio, che domani sarà a Aosta per la raccolta firme in vista delle prossime elezioni regionali, è seduto in platea in prima fila. Non è previsto un suo intervento dal palco.