Martina (Pd): apprezzo che Di Maio cambi tono ma resta ambiguo

Roma, 7 apr. - "Dal punto di vista dell'autocritica sui toni c'è un passo in avanti apprezzabile ma le ambiguità politiche rimangono tutte e per noi sono un fatto". Lo ha detto Maurizio Martina, reggente del Pd, arrivando all'iniziativa organizzata da Matteo Richetti, a commento dell'intervista di Luigi Di Maio (M5S).

"Ribadisco quanto detto al Quirinale, la nostra linea è quella: centrodestra e 5stelle devono dire chiaramente al paese e alle altre forze politiche in Parlamento cosa intendono fare", ha aggiunto. "Le forze vincitrici - ha sottolineato - che noi abbiamo riconosciuto come tali devono esplicitare fino in fondo il loro tentativo di intesa, la loro iniziativa. Noi restiamo fedeli e coerenti all'impostazione che ci siamo dati dal primo minuto. Faremo l'opposizione". A chi parla di arrocco, Martina replica: "macché arrocco...".

Entrando nella sala dell'iniziativa Martina è stato accolto da un applauso e dall'abbraccio di Richetti.