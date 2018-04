Martina: bene autocritica Di Maio ma resta ambiguità politica -2

Roma, 7 apr. - "Sui contenuti - ha aggiunto - abbiamo presentato anche al Quirinale pochi giorni fa il nostro percorso, la nostra agenda fondamentale per il Paese. Su questo punto di vista non vedo grandi novità".

Il Pd, ha assicurato, non sceglie l'Aventino "nella maniera più assoluta, lo abbiamo dimostrato anche al Quirinale, dove abbiamo indicato per primi alcuni temi essenziali per il Paese e noi rimaniamo ancorati a quei temi. Se dobbiamo discutere di cosa dobbiamo fare per il Paese noi ripartiamo dai temi sociali, dall'occupazione, dal lavoro dalle grandi questioni europee, da temi delicati come il governo dei fenomeni migratori, da questioni essenziali come il rilancio di tutta la politica di sostegno agli investimenti e alla crescita. Abbiamo avanzato delle proposte concrete, la prima è il raddoppio immediato del reddito di inclusione. Noi continuiamo a lavorare così", ha concluso.