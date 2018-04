Martina: basta ambiguità, M5s e Lega dicano cosa vogliono fare

Roma, 7 apr. - "Quel che mi pare evidente è che centrodestra e Movimento 5 stelle devono dire chiaramente al Paese e al resto delle forze politiche cosa intendono fare. Il tempo dell'ambiguità secondo me è finito". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, a margine del convegno "Sinistra anno zero" a Roma.

"Quindi - ha aggiunto - consiglierei di andare fino in fondo e di esplicitare fino in fondo se c'è da parte loro una assunzione di responsabilità e su quali punti e con quali coerenze o se non c'è questo fatto. Perchè è evidente a tutti che ciò che stiamo vedendo da giorni è il tentativo di costruire una quadratura: dicano chiaro dove vogliono arrivare".