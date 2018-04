Annullato incontro Fontana-vice presidente commissione Ue Katainen

Milano, 7 apr. - A causa dell'imprevisto rientro anticipato di Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione Europea per il lavoro, la crescita, gli investimenti e la competitività, è stato annullato l'incontro bilaterale programmato per oggi con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della ventinovesima edizione del Workshop Ambrosetti in corso a Cernobbio.

La segreteria del vicepresidente Katainen ha inviato un messaggio alla Presidenza di Regione Lombardia in cui si auspica l'individuazione di una nuova data per fissare l'appuntamento.