Governo, Castagna: ne serve uno velocemente, sia serio e capace

Milano, 7 apr. - "Abbiamo bisogno di avere un governo velocemente, che seriamente prenda in mano le attese delle imprese che vogliono far tornare il Paese a un livello di importanza assoluto anche in Europa". Lo ha sottolineato l'Ad di Bnco Bpm, Giuseppe Castagna, durante l'assemblea di bilancio a Milano.

"Non avere un governo - ha spiegato Castagna - significa rimanere indietro, non essere presi in considerazione. Le battaglie di Confindustria sono anche le nostre: che in breve si arrivi a un governo serio, capace". La cui formazione, secondo Castagna, potrà avere effetti positivi anche sul titolo della banca, perchè "ci sarà un ri-rating, una volta che le ansie per un governo del Paese saranno venute meno tra gli investitori".