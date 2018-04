Librandi (Pd): Di Maio disperato, da noi no netto a governo M5s

Roma, 7 apr. - "Traspare una certa disperazione nell'intervista di Di Maio, che pur di accaparrarsi la poltrona, fallito il tentativo con la Lega, rinnega tutto ciò che ha detto contro il Pd in questi anni. Da parte nostra, il no a un governo sovranista, anti europeista e che metterebbe a rischio i conti pubblici è netto. Il Pd è una forza responsabile che non sosterrà mai chi vuole portare l'Italia al default". Lo afferma il deputato del Pd, Gianfranco Librandi.

"Di Maio peraltro, rivolgendosi a Salvini, parla di rivoluzione. Caro Onorevolissimo Di Maio, l'Italia non ha bisogno di una rivoluzione ma di un governo che guidi saldamente il paese, non perdendo il treno della crescita, rassicurando i mercati e sostenendo chi ogni giorno si sveglia all'alba per alzare la saracinesca", conclude Librandi.