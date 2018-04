Ivrea (To), 7 apr. - "Mi sembra assurdo chiedere di farsi da parte a un candidato premier che ha preso 11 milioni di voti". Lo ha detto il deputato del M5s Emilio Carelli, commentando l'ipotesi che il segretario dimissionario del Pd, Matteo Renzi, abbia posto come condizione per appoggiare un governo con i pentastellati un passo indietro di Luigi Di Maio, capo politico del Movimento e candidato premier.