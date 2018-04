Domani Montecitorio a porte aperte, Fico: è la casa dei cittadini

Roma, 7 apr. - Riprende domani l'iniziativa Montecitorio a porte aperte, con visite dalle 10.30 alle 16.30 al palazzo che ospita la Camera dei deputati.

Accompagnatore d'eccezione, il presidente Roberto Fico, che continua lungo la strada scelta da Laura Boldrini: "Sono molto felice, per la prima volta da quando sono stato eletto presidente Camera - ha spiegato in un video su Facebook - posso accogliervi tutti qui, in questo Palazzo, che è casa vostra. Il senso profondo di questa iniziativa è proprio quello di avvicinare i cittadini alle istituzioni e le istituzioni ai cittadini. Domenica vi aspetto tutti".