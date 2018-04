Banco Bpm, Castagna: sino a fine 2019 nessun consolidamento

Milano, 7 apr. - Banco Bpm è impegnata a implementare la fusione che ha dato origine alla banca e non intende partecipare ad ulteriori operazioni di consolidamento sino alla fine del 2019. Lo ha ribadito l'Ad, Giuseppe Castagna, in occasione dell'assemblea di bilancio a Milano, senza nascondere la propria "preoccupazione per un'accelerazione troppo veloce del processo di consolidamento".

"Pur credendo fortemente in un consolidamento futuro, noi non pensiamo di poter esser impegnati nei prossimi due anni in nessuna operazione di consolidamento. Per il 2018 e il 2019 noi saremo impegnati a portare a compimento la nostra importante fusione. Poi se ne parlerà a fine 2019", ha affermato Castagna.