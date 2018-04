Artom: tra imprenditori c'è voglia di M5s a governo ed entusiasmo

Ivrea (To), 7 apr. - "I messaggi che trasmetto a Luigi" (Di Maio) "e Davide" (Casaleggio) "dai miei incontri con gli imprenditori è di grande entusiasmo, c'è volontà di andare al governo". Lo ha detto Arturo Artom, imprenditore vicino al M5s, a margine della seconda edizione di Sum, manifestazione dell'associazione Gianroberto Casaleggio in corso nell'ex sede dell'Olivetti.

"Crediamo sia il momento giusto" per andare a Palazzo Chigi, "con chi sarà Luigi a deciderlo con le trattative in corso. L'idea della proposta di un contratto mi sembra una mossa molto corretta", ha aggiunto Artom.

"C'è un certo numero di medie imprese italiane, tre o quattromila circa, con circa 100 milioni di fatturato, che hanno mantenuto la produzione in Italia e sfruttato la crisi per crescere. Questi imprenditori non chiedono aiuti, ma di essere messi un po' più al centro dell'attenzione e il Movimento li ascolta con capacità di guardare al medio e lungo termine. C'è bisogno di coccolare la ripresa a vantaggio delle Pmi", ha concluso l'imprenditore.