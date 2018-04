Roma, 7 apr. - "Nelle prossime settimane continueremo a leggere tante ricostruzioni sul cambio di linea del Partito Democratico. Questo non accadrà, il nostro essere alternativi a Salvini e Di Maio non è un capriccio di qualche dirigente ma l'essenza del nostro essere partito di governo, ma non per qualsiasi governo". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato (Pd), vice presidente della Camera.