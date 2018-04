Banche, Fratta Pasini: incertezza governo pesa su prospettive -2

Milano, 7 apr. - Prospettive e sfide, quelle che riguardano il sistema bancario, che il cda del Banco Bpm si impegna ad affrontare "compattamente", ha promesso Fratta Pasini. "La nascita della banca frutto della fusione è stata combattuta. E' chiaro che le difficoltà uniscono. Ora le cose vanno meglio, ma noi vogliamo mantenere tutta la compattezza e la grinta del nostro inizio", ha aggiunto.

"Intendiamo supportare costantemente l'Ad, il management e il personale tutto, che ha dimostrato di essere all'altezza di una sfida molto difficile e che dovrà costantemente adattare la banca alle richieste della Vigilanza e alle sfide del mercato. La strada che abbiamo davanti è tuttora impegnativa, complessa, in salita e può presentare imprevisti", ha detto ancora Fratta Pasini.

"Però - ha concluso - la banca si muove, è in marcia, è in anticipo a vuole andare anche oltre gli obiettivi che si è data per ridurre il divario che ci separa dai primi e migliori".