Marcucci: imbarazzanti appelli Di Maio, mai appoggeremo governo M5s

Roma, 7 apr. - "Gli appelli di Di Maio sono imbarazzanti. In prima battuta per lui, per le sue patetiche giravolte". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

"Un leader politico - sottolinea Marcucci- che vuole fare un governo indifferentemente con il Pd o con la Lega, come se fossero la stessa cosa. L'esponente di una forza politica che ha trattato il Parlamento come una piattaforma della Casaleggio associati, escludendo la minoranza dalle funzioni di controllo. E ancora che cosa vuole fare Di Maio al governo? Vuole l'obbligatorietà dei vaccini o pensa di abolirli? Vuole il reddito di cittadinanza o pensa di aumentare i fondi per il reddito di inclusione? Pensa che gli elettori del Pd siano tutti mafiosi o ha rispetto per le tradizioni delle altre forze politiche?".

"In ogni caso - continua il capogruppo dem - il sostegno ad un suo eventuale governo sta solo nella testa di chi inventa retroscena per un quotidiano romano. Non appoggeremo mai un governo del M5S. Le parole e le battaglie politiche per noi sono importanti. La coerenza è un valore".