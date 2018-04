Banche, Fratta Pasini: incertezza governo pesa su prospettive

Milano, 7 apr. - "Le incertezze politiche sulla formazione del governo pesano anche sulle prospettive dell'attività bancaria". Lo ha rilevato il presidente di Banco Bpm, Carlo Fratta Pasini, durante l'assemblea di bilancio a Milano, sottolineando poi che "la banca ha dimostrato di saper fare prima e meglio di quanto annunciato al mercato".

"Permangono criticità legate ad aspetti esterni", ha poi aggiunto citando fattori come l'inasprimento dello scenario regolatorio e la crescita ancora debole dell'economia. "Abbiamo poi una sfida che hanno tutte le banche tradizionali: dobbiamo non solo ristrutturare nostra struttura di costi ma pure confrontarci con la crescente competizione anche con soggetti non bancari che offrono servizi finanziari spesso in un contesto di non regolamentazione". (Segue)