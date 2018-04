Richetti: siamo all'acquario per spegnere tutti i caminetti...

Roma, 7 apr. - "Siamo venuti all'acquario per spegnere tutti i caminetti così la chiudiamo qua". Esordisce così Matteo Richetti, senatore Pd, all'iniziativa 'Il confronto è aperto' in corso all'Acquario Romano.

L'evento, che già diversi presenti definiscono "la Leopolda di Richetti", parte con un video dei profughi siriani perché, spiega il senatore Pd, "se riusciamo a non guardarci solo l'ombelico forse la politica prende una piega differente". Poi promette: "Non faccio il one man show, su questo palco non ci sarò solo io". E introduce il primo intervento del giornalista Alberto Negri, ex Sole 24 ore.

"Lo Spirito con cui è nato questo evento - ricorda Richetti - sono le vostre mail. Mi avete chiesto parliamo, discutiamo, ripartiamo e allora lo facciamo. Ma non ci parliamo solo tra di noi. Cosa è accaduto e come ne usciamo non ce lo diciamo solo noi".