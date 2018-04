Boccia (Pd): da Di Maio alcune riflessioni interessanti

Roma, 7 apr. - "Oggi mi pare che Di Maio faccia riflessioni interessanti", in particolare su alcuni temi come povertà e ambiente. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd dell'area Emiliano, arrivando al convegno 'Sinistra anno zero' a Roma.

"Non stiamo parlando - ha aggiunto - di un governo ma di una apertura di dialogo. I motori della legislatura si accendono se consenti a chi ha vinto di partire, naturalmente con delle condizioni. Dobbiamo decidere se la legislatura è nata o è nata morta. Io penso che tocchi a noi creare le condizioni per far nascere la legislatura, mi sembrerebbe schizofrenico andare al voto".