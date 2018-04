Al via a Ivrea seconda edizione di Sum, la Leopolda di... -2

Ivrea (To), 7 apr. - Davide Casaleggio, al quale fa capo la piattaforma digitale Rousseau, usata dal M5s per i suoi processi di decisione e selezione interna, si è detto "molto contento" di essere riuscito anche quest'anno a organizzare Sum, grazie all'associazione dedicata a suo padre che, hanno detto dal palco, nell'ultimo anno ha "raddoppiato gli iscritti". Decisivo è stato anche il contributo di cento volontari.

A chi gli ha chiesto se, in caso di governo pentastellato, fosse disponibile a mettere a disposizione di tutti la piattaforma Rousseau ha risposto: "Io spero che sia il governo, come ha fatto per esempio quello estone, ad aprire uno strumento di partecipazione democratica dei cittadini a prescindere dalla piattaforma di una parte politica. Credo sia il governo a doversi occupare di tutti gli italiani con strutture molto più importanti".

Nel primo gruppo di interventi, dedicati a "Tecnologia e informazione", parlano Roberto Cingolani, Gianmauro Calafiore e Alfonso Fuggetta. Seguiranno un dialogo con Sammy Basso e un dibattito con Fausto Caruana, Calafiore e Giuseppe Curigliano.