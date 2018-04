Vigile fuoco morto, cordoglio di Fontana e giunta Lombardia

Milano, 7 apr. - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a nome della giunta regionale ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il volontario dei vigili del fuoco di 48 anni, originario di Campobasso, morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone in fiamme a San Donato Milanese. "La giunta regionale - ha dichiarato Fontana - ha massima attenzione sul tema sicurezza sul lavoro e, per sottolineare il nostro impegno, nella prima seduta abbiamo deciso di investire 8 milioni nell'assunzione di 40 nuovi addetti a controlli".

"Regione Lombardia è in prima linea per garantire la sicurezza nel mondo del lavoro. Ogni anno, secondo una programmazione fondata sul principio della priorità di rischio, le nostre Ats realizzano mediamente 56.000 interventi controllando 29.000 imprese, aziende con dipendente e lavoratori autonomi, ovvero circa il 6% delle imprese con sede in Lombardia, garantendo un livello di attenzione superiore a quello previsto dai Lea che si ferma al 5%" ha aggiunto in una nota il presidente della regione. "È un settore - ha concluso Fontana - su cui non si puo' mai abbassare la guardia".