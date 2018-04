Roma, 7 apr. - "Non sono favorevole al sostegno a un governo M5s. La sinistra deve stare all'opposizione per ricostruirsi. Ci sarà bisogno di fare opposizione nella società". Lo ha detto Enrico Rossi, governatore della Toscana ed esponente di Leu, arrivando al convegno 'Sinistra anno zero' a Roma.

"Bisogna ascoltarci e discutere - ha aggiunto -, il Paese ha bisogno di un partito della sinistra, del lavoro. Noi di Leu dobiamo essere la sinistra".