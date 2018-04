Richetti (Pd): non ci interessano gli appelli a vuoto di Di Maio

Roma, 7 apr. - "Premesso che in politica il termine guerra non si usa, gli eventuali accordi o non accordi si fanno sulle proposte. Se qualcuno di voi è in grado dirmi tre proposte che Di Maio vuole realizzare io pago il caffè a tutti". Lo ha detto Matteo Richetti, senatore Pd, commentando l'intervista a Luigi Di Maio (M5S) a Repubblica prima dell'avvio dell'iniziativa "Il confronto è aperto" all'Acquario Romano.

Quelli proposti dal capo politico pentastellato, secondo Richetti, "sono titoli. Ha detto sì ai vaccini, sì all'Europa, sì all'euro. Segnalo che sono realtà fatte dai governi Gentiloni e Renzi. O ci prende per dei titolisti o non ha proposte. A me delle asce di guerra, degli inviti rivolti, degli appelli a vuoto interessa poco".