Cuperlo: al momento non ci sono possibilità di governo con M5s

Roma, 7 apr. - Per un governo di M5s e Pd "al momento non mi pare ci siano possibilità. Ho letto l'intervista a Di Maio ma non ci sono grandi elementi di novità. Noi abbiamo riconosciuto il successo elettorale delle forze che hanno vinto, abbiamo riferito al capo dello Stato, vediamo che accade". Lo ha detto Gianni Cuperlo, arrivando al convegno 'Sinistra anno zero' a Roma.

Il fatto che Di Maio, ha aggiunto, indichi possibili alleanze alternative con Lega e Pd "non mi sembra un primo passo nella direzione giusta".

Per quanto riguarda un eventuale incontro con Di Maio, per Cuperlo "sedersi intorno a un tavolo è un esercizio sempre utile se lo chiede non vedo perchè il segretario reggente non dovrebbe andare".