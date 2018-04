Al via a Ivrea seconda edizione di Sum, la Leopolda di Casaleggio

Ivrea, 7 apr. - Tecnologia, lavoro e imprese, ma soprattutto futuro e innovazione. Questi i temi guida di Sum02, seconda edizione dell'evento organizzato da Davide Casaleggio nell'officina H, ex sede della Olivetti. Una manifestazione nata per ricordare il padre Gianroberto, cofondatore del Movimento 5 Stelle, che riunisce scienziati come Roberto Cingolani (Iit) e Alfonso Fuggetta (Cefriel), uomini di cultura come l'ex ministro Massimo Bray e Moni Ovadia, ma anche rappresentanti della magistratura come Nino Di Matteo e dello spettacolo come Dario Vergassola.

A organizzare la manifestazione è l'Associazione Gianroberto Casaleggio, che promuove "lo sviluppo del dibattito libero e indipendente sul futuro dell'uomo e di ogni forma di comunicazione, aggregazione, relazione umana, sociale e imprenditoriale, alla formazione di una rete connettiva e culturale, nella continuità dei principi che hanno animato il pensiero e l'azione" del cofondatore pentastellato.

"Oggi non parliamo di temi legati alla stretta attualità, ma legati a quello che succederà tra cinque o dieci anni in questo Paese. L'associazione è culturale, si parla anche di politica, ma soprattutto del futuro che ci attende e che possiamo costruire. Lo sguardo dei giornalisti è su Palazzo Chigi, ma l'obiettivo di questa giornata è sicuramente culturale con uno sguardo a cinque o dieci anni", ha detto Davide Casaleggio poco prima dell'avvio dei lavori.