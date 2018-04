Cuperlo: se vuole Renzi ritiri dimissioni, non indebolisca Pd

Roma, 7 apr. - "Se Renzi ha cambiato opinione e ritiene di assolvere una funzione di direzione politica in parallelo al segretario rischia di indebolire il Pd e Martina. Se ha cambiato idea venga in direzione e ritiri le dimissioni". Lo ha detto Gianni Cuperlo, esponente della minoranza Dem, arrivando al convegno 'Sinistra anno zero' a Roma, tornando sulla riunione dei renziani che si è svolta due giorni fa.

"Martina - ha aggiunto - ha bisogno dell'aiuto di tutti e mi auguravo che la durezza del risultato elettorale portasse a un atteggiamento diverso".