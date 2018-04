Usa, 65 anni a 18enne nero, ma ad uccidere è stato il poliziotto -2

Roma, 7 apr. - Alla lettura della sentenza il giovane ha riso, tanto da irritare il procuratore distrettuale C.J. Robinson: "Non penso che il signor Smith sorriderà a lungo quando verrà messo in prigione". Il giudice Sibley Reynolds, dal canto suo, ha sottolineato come l'imputato non si sia mai scusato per i fatti a lui imputati: "Non ha ancora chiesto scusa. Non ha riconosciuto davanti a questa corte che non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto, il suo comportamento nei confronti di questa corte e della vita in generale è negativo".

Il poliziotto, che ha sparato quattro volte contro il giovane finché questo non è caduto a terra morto, non dovrà rispondere delle sue azioni. Un tribunale lo ha già prosciolto.