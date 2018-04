Usa, 65 anni a 18enne nero, ma ad uccidere è stato il poliziotto

Roma, 7 apr. - Ancora un caso giudiziario negli Usa destinato a far discutere. Un ragazzo nero di 18 anni, Lakeith Smith, è stato condannato da un tribunale dell'Alabama a 65 anni di carcere per concorso in omicidio e altre accuse. Il giovane, 15 anni all'epoca dei fatti, aveva rifiutato in precedenza un'offerta di patteggiamento a 25 anni.

I fatti risalgono al febbraio 2015, quando il ragazzino, assieme a quattro complici, entra in una casa dell'Alabama per rubare. La polizia li sorprende e nello scontro a fuoco uno dei ragazzi, il 16enne A'Donte Washington, che aveva puntato l'arma contro la polizia, viene colpito a morte da un agente. Gli altri quattro vengono arrestati e accusati di corresponsabilità nell'omicidio. Tre patteggiano per una pena a 25 anni, ma non Smith, che viene condannato a 30 anni per omicidio, 15 anni per furto con scasso e 20 anni per furto, riporta il Miami Herald. Una legge dell'Alabama sulla corresponsabilità prevede che qualcuno possa essere considerato responsabile di un omicidio, anche se non lo ha commesso, se si trova sul posto e sta compiendo con la persona deceduta un crimine per il quale si rischia la vita.(Segue)