Gozi: nel Pd nessuna svolta in trattativa con M5s

Roma, 7 apr. - "Non abbiamo cambiato idea nè posizione, rispetto a M5S e consultazioni. Non esiste nè si sta ragionando su alcuna svolta nella trattativa con i 5 Stelle a differenza di quanto riportato da La Repubblica oggi". Lo afferma il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi.

"La nostra posizione - prosegue - è e resta chiara. Indicheremo come fatto nel corso del primo giro di consultazioni le nostre priorità per il Paese e per l'Europa, senza trattative parallele. Questi sono i fatti, questa è la coerenza del Pd".