Anzaldi (Pd): infondata apertura Renzi a trattativa con M5s

Roma, 7 apr. - E' "totalmente infondato" il titolo di La Repubblica "La svolta di Renzi: trattano con M5s se Di Maio rinuncia alla premiership" e "configura l'ennesimo tentativo di tirare per la giacchetta il Pd e ancor più grave di sfruttare il nome di Matteo Renzi". Lo dichiara il deputato Pd Michele Anzaldi, che aggiunge: "Sarebbe giusto nei confronti del Pd e degli italiani in questo momento delicato non inventare nulla e che i giornali si limitassero a dare notizie e non cercare di sostituirsi alla politica. Fa male al giornalismo e al Paese".