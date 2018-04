Renzi: noi stiamo coi prof, educazione è la priorità -2

Roma, 7 apr. - "Quando siamo stati al Governo - rivendica Renzi - abbiamo investito molte risorse nella scuola, nell'edilizia scolastica. Più di chiunque altro negli ultimi decenni. Abbiamo lavorato sulla Buona Scuola con tutte le polemiche che ricorderete per l'alternanza scuola lavoro, per il ruolo del preside, per i bonus agli insegnanti, per il rinnovo del contratto. Ma forse non abbiamo chiarito innanzitutto a noi stessi - e forse nemmeno ai prof - che la priorità è la centralità della funzione educativa nella società di oggi. Il valore sociale dell'insegnante come educatore, come sostegno alla libertà personale dei nostri ragazzi".

"Dovremmo insegnare ai nostri figli che in un contrasto tra loro e i prof noi stiamo dalla parte degli educatori, anche se non ci viene naturale. Mi rivolgo soprattutto ai miei coetanei genitori quarantenni: voi che dite? Vi leggo volentieri. Buon weekend a tutti", conclude.