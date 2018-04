Premier greco Tsipras alza i toni con Ankara: liberate i soldati

Atene, 7 apr. - Il primo ministro greco Alexis Tsipras ha chiesto il rilascio di due soldati greci detenuti in Turchia, sostenendo che i due non dovrebbero essere usati come "pedine per ricattare". "La vita umana e la libertà non sono, e non dovrebbero essere, pedine per alimentare giochi di potere e ricatti", ha detto Tsipras in una dichiarazione al quotidiano "Documento".

I due soldati greci che hanno attraversato il confine tra Grecia e Turchia nella provincia di Edirne il 2 marzo, sostengono di essersi persi a causa della nebbia. Da allora sono in carcere in attesa di processo. La Grecia sperava di ottenere la loro liberazione prima della celebrazione della Pasqua ortodossa di domenica.

