Roma, 7 apr. - L'incidente fra il camion e il bus è avvenuto attorno alle 17, ora locale. In un tweet, il premier canadese Justin Trudeau ha espresso il suo dolore: "Non posso neppure immaginare cosa stiano vivendo in questo momento quei genitori".

Gli Humboldt Broncos, che giocano nella Saskatchewan Junior Hockey League, erano in viaggio per disputare i play-off contro la squadra dei Nipawin Hawks. I giocatori hanno età compresa fra i 16 e i 21 anni.