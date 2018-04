Roma, 7 apr. - Almeno 14 persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale in Canada: un camion si è scontrato con un pullman sul quale viaggiava la squadra junior di hockey, secondo quanto riporta la Bbc. A bordo vi erano 28 persone, tre feriti son in gravi condizioni

La squadra, gli Humboldt Broncos, stava viaggiano sulla Highway 35, a nord di Tisdale, nella provincia occidentale di Saskatchewan.