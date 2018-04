Usa, Casa Bianca: a breve incontro tra Trump e principe Emirati

Washington, 7 apr. - Il presidente americano Donald Trump e il principe ereditario degli Emirati arabi uniti, Mohammed bin Zayed, si incontreranno prossimamente alla Casa Bianca. Lo ha annunciato l'esecutivo americano, senza tuttavia precisare la data. "Il presidente e il principe ereditario hanno urgenza di incontrarsi alla Casa Bianca per proseguire il dialogo sugli strumenti per rafforzare il partenariato strategico tra America ed Emirati", indica la Casa Bianca in un comunicato.

Solo pochi giorni fa la Casa Bianca aveva indicato che Trump avrebbe ricevuto l'emiro del Qatar, sceicco Tamim ben Hamad al-Thani il 10 aprile, nella speranza di trovare una via d'uscita alla crisi diplomatica tra i paesi del Golfo.

(Segue)