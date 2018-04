Texas e Arizona schierano Guardia nazionale al confine col Messico -2

Washington, 7 apr. - Corpo di riservisti dell'esercito americano, la Guardia Nazionale è già intervenuta alla fontiera col Messico nel 2010 su ordine di Barack Obama e nel 2006-2008 durante la presidenza di George W. Bush. In tutti i casi il dispiegamento è durato circa un anno. Se davvero Trump posizionasse 4.000 uomini, questi rappresenterebbero il doppio della presenza americana in Siria e la metà di quella in Iraq. La frontiera tra Stati Uniti e Messico si estende per oltre 3.100 chilometri, di cui un migliaio già difesa da un muro. (fonte afp)