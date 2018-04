Usa, 64 democratici fanno pressing su Trump, cacci Pruitt

New York, 7 apr. - Aumenta la pressione sul presidente americano affinché cacci il controverso numero uno dell'Agenzia per la protezione ambientale americana, l'Epa. In una lettera, 64 deputati democratici hanno chiesto a Donald Trump di togliere l'incarico affidato a Scott Pruitt. La missiva va ad aggiungersi a quanto detto dal capo di gabinetto della Casa Bianca al leader Usa la settimana scorsa: secondo il Wall Street Journal, John Kelly ha spiegato che Pruitt dovrebbe dimettersi.

Sull'amico dei petrolieri fino ad ora difeso dal Commander in chief montano dunque sempre più le critiche, da come usa i soldi dei contribuenti ai viaggi personali fino al pagamento per soli 50 dollari a notte di un appartamento in affitto vicino a Capitol Hill di proprietà della moglie di un lobbista del settore energetico.

Resta da vedere se Trump continuerà a ignorare le polemiche su Pruitt o se darà retta ai conservatori che, come lui, lo hanno difeso. Ieri il presidente Usa aveva smentito con un tweet la notizie diffusa il giorno precedente da Cnn, che ha citato fonti interne alla Casa Bianca secondo cui Trump ha valutato una sostituzione del segretario alla giustizia, Jeff Sessions, con l'attuale capo della Environmental Protection Agency.

Nel tweet, Trump aveva scritto: "Credete che i media [che diffondono] Fake News stiano esagerando abbastanza sulla storia che sostituirò il segretario alla Giustizia Jeff Sessions con il capo dell'Epa Scott Pruitt, che sta facendo un ottimo lavoro ma che è TOTALMENTE sotto assedio? La gente crede davvero a queste cose? Così tanti media sono corrotti e disonesti".