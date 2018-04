Brasile, dopo una notte barricato, Lula a un passo dal carcere -2

Roma, 7 apr. - Condannato a 12 anni e un mese di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro, Lula, 72 anni, avrebbe espresso l'intenzione di consegnarsi alle autorità oggi, al termine della messa in omaggio della moglie, deceduta lo scorso anno, riporta il giornale dello stato di San Paolo.

Lula, contro il quale sono in corso altri sei procedimenti legali, nega tutte le accuse, invoca l'assenza di prove contro di lui e denuncia un complotto per impedirgli di presentarsi alle elezioni presidenziali. Lula potrebbe registrarsi tecnicamente come candidato alla presidenza in ottobre anche dal carcere. Sarà poi la commissione elettorale a decidere sull'ammissibilità della sua candidatura. (fonte afp)