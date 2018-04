Brasile, dopo una notte barricato, Lula a un passo dal carcere

San Paolo (Brasile), 7 apr. - Tra poche ore l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, potrebbe finire in una cella di 12 metri quadrati, per scontare una pesante condanna per corruzione, dopo una notte trascorsa barricato nella sede del sindacato dei metalmeccanici di Sao Bernardo do Campo, vicino San Paolo, circondata in difesa dai suoi sostenitori.

Gli avvocati di Lula stanno negoziando con le autorità le condizioni per l'arresto di colui che resta il favorito alle elezioni presidenziali di ottobre in Brasile, dopo che il leader del Partito dei Lavoratori si è rifiutato di consegnarsi spontaneamente alla polizia federale di Curitiba, come chiesto dalla giustizia brasiliana.

Le autorità brasiliane, preoccupate dall'arresto di colui che è stato due volte presidente (2003-2010) e che gode di un tasso record di popolarità, stanno cercando di agire con i guanti di velluto, procedendo nel modo più dignitoso possibile, per evitare di arrivare a un ordine di arresto dal parte del giudice.

