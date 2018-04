Facebook: via a verifica di chi fa pubblicità politica su... -2

New York, 7 apr. - In un post, l'amministratore delegato 33enne ha spiegato che "questi passi da soli non fermeranno tutti coloro che vogliono farsi gioco del sistema ma renderanno molto più difficile per chiunque agire come hanno fatto i russi durante le elezioni del 2016 usando account e pagine false per lanciare pubblicità", ha scritto Zuckerberg. Il suo post segue di pochi giorni l'annuncio della rimozione dal social network di 270 account e pagine legate all'Internet Research Agency, la cosiddetta fabbrica di troll usata dal Cremlino per provocare divisioni nell'elettorato americano.

Zuckerberg, inoltre, si è detto favorevole a un disegno di legge del Senato chiamato Honest Ads Act. Il provvedimento richiederebbe a gruppi come Facebook, Twitter e Snap di rispettare le stesse regole sulla pubblicità di tipo politico che sono chiamati a onorare i media tradizionali come tv, stampa e radio. "L'interferenza nelle elezioni è un problema più grande di qualsiasi piattaforma ed è per questo che siamo in favore dell'Honest Ads Act". Esso "aiuterà ad aumentare i livelli di standard di tutta la pubblicità politica online".

In una giornata di forti vendite provocate da timori di guerre commerciali tra Usa e Cina, il titolo Facebook il 6 aprile ha perso l'1,34% a 157,20 dollari. Nel 2018 ha ceduto l'11% e negli ultimi 12 mesi ha guadagnato l'11,36%. Per un confronto, l'S&P 500 nel 2018 ha lasciato sul terreno il 2,59% e nell'ultimo anno è salito del 10,5%.