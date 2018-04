Germania, Schifani: in Europa il rischio resta sempre alto

Roma, 7 apr. - "Quante retorica ancora dovremo sopportare mentre l'Occidente viene attaccato e i morti di terrorismo si moltiplicano, prima di vedere un governo che difende i propri cittadini e i propri confini? Solo pochi mesi Münster aveva ospitato 'Strade di Pace. Religioni e culture in dialogo', l'incontro internazionale di preghiera per la pace organizzato dalla comunità di Sant'Egidio". Lo dice il parlamentare di Forza Italia, Renato Schifani già presidente del Senato.

"A settembre nella cittadina tedesca 5mila partecipanti di diverse fedi religiose si erano confrontati su terrorismo, giustizia sociale, guerra, infanzia, migranti, pace e non violenza. E' evidente che incontri di pace pur animati da buona volontà non trovano alcuna forma di ascolto in chi, appena arrivato o già radicato nel nostro continente, abbia come unico scopo quello di conquistarci e distruggerci. Sarà bene ricordare che siamo esposti a simili pericoli nel sottolineare le ragioni dell'urgenza di dare un governo responsabile e dal programma chiaro, senza ambiguità, al nostro Paese", conclude.