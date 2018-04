Aborto, Brambilla: atto tirannico la rimozione manifesto Provita

Roma, 7 apr. - "Ha una strana idea della libertà di espressione del pensiero non solo chi ha chiesto, ma anche chi ha ordinato, con zelo degno di miglior causa, la rimozione del manifesto proVita affisso legalmente a Roma. Lo dico da donna che ha condiviso molte battaglie per i diritti civili e lo dico da cittadina preoccupata per una nuova, insidiosissima forma di oscurantismo, ammantata di politically correct. Si può non essere d'accordo con i principi ispiratori di quel manifesto, ma rimuoverlo è semplicemente un atto tirannico". Così Michela Vittoria Brambilla, FI, in una nota.