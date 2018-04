Afghanistan: comandante Isis ucciso in raid afgano-Usa

Kabul, 7 apr. - Il comandante dell'Isis per il Nord dell'Afghanistan Qari Hikmat è stato ucciso nel corso di un raid aereo afgano-americano: lo hanno annunciato fonti uffficiali e locali.

Secondo il ministero della Difesa, l'operazione ha avuto luogo nel distretto da Darzab, nella provincia di Jawzjan, e insieme al comandante sono stati uccisi anche diversi suoi uomini. "Qari Hikmat era una figura chiave di Daesh nel Nord dell'Afghanistan, implicato in numerosi attacchi terroristi", afferma il ministero in un comunicato. "Il suo corpo è stato sepolto dai suoi uumini che hanno designato il suo successore in Mawlawi Habbib-ul-Ruhman".

Il distritto di Darzab, all'estremo Sud della provincia di Jawzjan, è il nuovo feudo dello "Stato islamico in Khorasan" (l'ex nome dell'Afghanistan, ndr). Secondo il capo della polizia di Jawzjan, Faqir Mohammad, l'uomo era "il fondatore dell'Isis nel Nord dell'Afghanistan.