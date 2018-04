Roma, 7 apr. - "Solidarietà alla Casa Internazionale delle Donne di Roma per il vile gesto subito. La legge 194 sull'aborto è una conquista che non può essere offesa né messa in discussione". Lo scrive su Twitter Anna Finocchiaro, Ministra per i rapporti con il Parlamento, commentando lo striscione affisso questa mattina da Forza Nuova di fronte alla sede di riferimento del movimento delle donne nella Capitale.