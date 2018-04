Auto sulla folla a Muenster: almeno 4 morti e decine di feriti

Roma, 7 apr. - Un uomo ha ucciso almeno tre persone e ne ha ferite numerose altre lanciando un veicolo sulla folla a Muenster, in Germania occidentale. Al termine della folle corsa, l'uomo si è suicidato. Lo hanno reso noto la polizia e i media locali. L'incidente è avvenuto intorno alle 15,30 locali nel centro della cittadina di Muenster, nell'Ovest del Paese, in un'ora molto affollata in cui bar e negozi erano pieni di clienti che approfittavano di questa giornata di sole.

Una portavoce della polizia ha precisato che il conducente "si è tolto la vita a colpi d'arma da fuoco" dopo aver falciato inermi cittadini. Il presunto attentatore "si è lanciato sui tavoli di bar e ristoranti su una piazza del centro cittadino", ha detto una portavoce della polizia. Fra i clienti di questi locali le autorità hanno contato almeno "tre morti" e "20 feriti di cui sei gravi", ha indicato sul posto un portavoce della polizia, Andreas Bode. Il conducente era alla guida di un furgone, secondo diversi media, e si è suicidato con un'arma da fuoco all'interno del veicolo.

Il portavoce della polizia ha detto che è "troppo presto" per parlare di un attentato. "Ci sono morti e feriti. Per favore evitate la zona", aveva detto inizialmente la polizia su Twitter. La polizia della Renania del Nord-Westphalia, grande Land industriale nel quale si trova Muenster, ha anche esortato la popolazione ad evitare "speculazioni" sull'incidente. (Segue)